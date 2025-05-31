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Eskişehir 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 31 Mayıs Cumartesi hava durumu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek.

Eskişehir 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Eskişehir'de 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecektir. En yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık ise 11°C olarak beklenmektedir. Bu durum, gün boyunca değişken hava koşullarına hazırlıklı olunması gerektiğini gösteriyor.

Takip eden günlerde, 1 Haziran Pazar günü sağanak yağışlar devam edecektir. 2 Haziran Pazartesi günü sıcaklıklar artarak 23°C'ye ulaşacaktır. 3 Haziran Salı günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Hava koşullarının hızla değişebileceğini göz önünde bulundurarak, planlarınızı esnek tutmanız faydalı olacaktır.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak, olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız, sağlığınız açısından önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için alabileceğiniz basit ama etkili önlemler arasında yer almaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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