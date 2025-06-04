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Eskişehir 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 4 Haziran Çarşamba hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Eskişehir 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Eskişehir'de 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında, gece ise 14°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülüyor. 5 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 30°C'ye yükselebilir. 6 Haziran Cuma ve 7 Haziran Cumartesi günlerinde ise sıcaklıkların 30°C civarında kalması bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak. Ancak 6 ve 7 Haziran tarihlerinde parçalı bulutluluk görülebilir.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sağlıyor. Yüksek sıcaklıklar ise bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle yaşlıların ve kronik rahatsızlıkları olanların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Sıcak havalarda bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler giymek, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekir.

Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabilir. Bu yüzden ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır. Tarım sektörü çalışanlarının da güneşin en yoğun olduğu saatlerde çalışmamaları ve uygun koruyucu ekipman kullanmaları önemlidir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda kişisel sağlık ve çevre güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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