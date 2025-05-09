Eskişehir 9 Mayıs Cuma hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

9 Mayıs 2025 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca aralıklı sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 24°C arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır.

Hafta sonu, 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde hava daha sakin geçecek. 10 Mayıs Cumartesi günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 23°C arasında seyredecek. 11 Mayıs Pazar günü ise hava açık olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 21°C arasında değişecek. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar var.

12 Mayıs Pazartesi günü, hava yine parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 20°C arasında değişecek. Bu tarihte açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak.

Mayıs ayı boyunca Eskişehir'de ortalama sıcaklıklar gündüzleri 14.6°C, geceleri ise 8°C civarında seyrediyor. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 49 mm ve nem oranı %58 civarında. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir.

Yağmurlu günlerde su birikintilerinden uzak durulmalı ve kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Hava sıcaklıkları gündüz ve gece arasında farklılık gösterebilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek pratik olacaktır. Böylece Mayıs ayının değişken hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz.