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Eskişehir’de 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavga kamerada

28.03.2025 09:28
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Eskişehir’de 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eskişehir’de 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavga kamerada

Olay, Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayii önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşürken, taraflardan T.E.C.'nin göğüs bölgesi ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki esnafın yerde kanlar içinde yatan şahsın yarasına tişörtle tampon yaparak kanamayı yavaşlatmaya çalıştığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince T.E.C., ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. T.E.C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. T.E.C.’yi yaralayan şahıs ve arkadaşı olay yerinden kaçtığı, polisin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

"2 BIÇAK YARASI VARDI AMA GÖĞSÜNDEKİ OLDUKÇA DERİNDİ"

Olayın görgü şahidi ve T.E.C.’nin yarasına tampon yapamaya çalışan esnaf Veysel Tepe, "Dükkanda çalışıyordum o esnada, dışarıya çıktığımda adam dükkanımın önüne geldi, düştü. Her tarafı kan içinde görünce, tişört ile yaralarına bastırdım. Yarım saat sonra ambulans geldi. Baktık ki 2 yerinden yara almış. İki yere de tişört ile baskı uyguladık. 2 bıçak yarası vardı ama göğsündeki oldukça derindi. Durumunu biz de merak ediyoruz. Biz bilincini açık tutmak için çaba gösterdik. Şahısları ilk kez gördüm, ben bile şaşırdım. Benim dükkânımın önüne nasıl denk geldiler diye şaşırdım" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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