Eskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıp

Eskişehir’de oğluyla tartıştıktan sonra aracı ile evden gittiği belirtilen 63 yaşındaki Mustafa Hulusi Gülener’den 4 gündür haber alınamıyor.

Eskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıp

Edinilen bilgilere göre; Gündoğdu Mahallesi’nde oturan Mustafa Hulusi Gülener, henüz bilinmeyen bir sebeple oğluyla tartıştı. Yaşanan tartışma sonucunda Gülener, 26 AAU 253 plakalı aracı ile evi terk etti. Gülener, bu olayın ardından kayıplara karıştı. Telefonu da kapalı olan şahıstan 4 gündür haber alamayan endişeli yakınları, İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulundu. Polis ekiplerince ihbar üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Daha önce böyle bir olay yaşanmadığını belirten Mustafa Hulusi Gülener’in yakınları, kayıp şahsı gören veya duyanların 112 Acil Servis’e ihbarda bulunmalarını rica etti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Eskişehir
