Eskişehir’de acı olay! Sakarya Nehri’ne giren 2 kişi yaşamını yitirdi

Mihalgazi ilçesine Mardin’den gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları olan Mehmet Işık ve Mehmet Yardımcı, sıcak havadan bunalıp serinlemek için Bozaniç Mahallesi'nin Akyar mevkisinden Sakarya Nehri’ne girdi. Işık ve Yardımcı bir süre sonra suda kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda arama yapan ekipler, önce Mehmet Yardımcı’nın daha sonra da Mehmet Işık’ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan gençlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)