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Eskişehir'de araç ile çarpışan otomobil kavşaktaki refüje çıktı

Eskişehir'de bir araç ile çarpışan otomobilin döner kavşaktaki refüje çıktığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Muhtemel bir kaza daha yaşanmaması amacıyla trafik ekiplerince çevrede güvenlik tedbirleri alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de araç ile çarpışan otomobil kavşaktaki refüje çıktı

Kaza, Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde İlahiyat Kavşak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, döner kavşakta bulunan 26 AFM 659 plakalı otomobil, 06 VLK 84 plakalı bir başka otomobil ile henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı.

Eskişehir de araç ile çarpışan otomobil kavşaktaki refüje çıktı 1

ESKİŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI

Yaşanan çarpışmanın etkisiyle 26 AFM 659 plakalı araç, kavşağın ortasındaki beton refüje çıktı. Maddi zarar ile atlatılan kaza sebebiyle Eskişehir Çevre Yolu'ndaki trafik bir süreliğine aksadı. İhbar olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Muhtemel bir kaza daha yaşanmaması amacıyla trafik ekiplerince çevrede güvenlik tedbirleri alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir de araç ile çarpışan otomobil kavşaktaki refüje çıktı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kaza
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