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Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Çamlıca Mahallesi Akdut Sokak'ta seyreden Ömer Ç. (60) idaresindeki otomobil, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Emine Ç, Yılmaz Ç. ve Emine Ç. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Eskişehir
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