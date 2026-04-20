HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eskişehir'de Ayşe Ünlüce için soruşturma izni talebi! Suçlama ne?

Eskişehir’deki su tarifesi krizi yargıya taşındı. Başsavcılık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce için “görevi kötüye kullanma ve resmî belgede sahtecilik” suçlarından soruşturma izni istedi.

Eskişehir'de Ayşe Ünlüce için soruşturma izni talebi! Suçlama ne?
Devrim Karadağ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis kararına aykırı şekilde ESKİ’nin keşif, su açma, sayaç sökme ve değiştirme ücretlerine yüzde 48,5 oranında zam yaptığı ve komisyon raporları üzerinde tahrifat yapıldığı iddiası yargıya taşındı.

YÜZDE 48,5’LİK ZAM GÜNDEMDE

Belediye Meclisinde belirlenen "Hizmetler ve Teminatlar" tarifesindeki resmi rakamların Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden değiştirildiği iddia edildi. 305 lira olarak belirlenen keşif ücretinin 450 TL, 6 bin 640 lira olarak belirlenen sayaç sökme-değiştirme ücretinin 9 bin 865 TL ve 225 TL olan su açma ücretinin 332 lira olarak vatandaşlara yansıtıldığı öne sürüldü.

Eskişehir de Ayşe Ünlüce için soruşturma izni talebi! Suçlama ne? 1

AK PARTİLİ İSİMDEN SUÇ DUYURUSU

Faturaya yansıyan ile Meclis’te alınan karar arasındaki fark üzerine AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Albayrak, suç duyurusu dilekçesinde, komisyon raporları üzerinde tahrifat da yapıldığını, paraf sayılarının azaltıldığı ve imza düzeninin bozulduğunu belirterek belgelerin hukuka aykırı olarak değiştirildiğini iddia etti.

Eskişehir de Ayşe Ünlüce için soruşturma izni talebi! Suçlama ne? 2

AYŞE ÜNLÜCE İÇİN SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ

Albayrak’ın suç duyurusu üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve geçtiğimiz hafta görevinden ayrıldığını açıklayan ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen için "Resmi belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" iddialarıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi.

ALBAYRAK: VATANDAŞIN MAĞDUR EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Meclis çatısı altında onaylanan rakamların dışına çıkılarak vatandaşın mağdur edilmesi kabul edilemez. Teknik incelemelerimiz bu usulsüzlüğü tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur” diyen Albayrak, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.