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Eskişehir’de beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

Eskişehir’de beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar ıslanmamak için ceketlerini ve şemsiyelerini kullandı.

Eskişehir’de beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahmin ettiği üzere Eskişehir’de gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Öğleden sonra aniden başlayan yağış, kent merkezindeki hazırlıksız yakalananlara zor anlar yaşattı. Tedbirli olan vatandaşlar yanlarında taşıdıkları şemsiyeyi kullanırken, bazıları ise ceketleri ile kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı. Öğlen saatlerinde 26 dereceye kadar yükselenen hava sıcaklığı, yağmurla birlikte 15 dereceye kadar indi. Devam eden yağışın akşam saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Eskişehir’de beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu 1

Eskişehir’de beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu 2

Eskişehir’de beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu 3

Eskişehir’de beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu 4

Eskişehir’de beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu 5

Eskişehir’de beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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