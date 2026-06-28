Eskişehir'de bir kişi konakladığı apart odasında ölü bulundu

Murat Doruk (30) ve iki arkadaşı, dün gece Eskibağlar Mahallesi'ndeki bir apartta konakladı.

Sabah saatlerinde Doruk'a ulaşamayan arkadaşları, odasını kontrol etti.

Doruk'un odasında hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Doruk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Doruk'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır