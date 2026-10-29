Eskişehir’de Cumhuriyet’in 103. yılı resepsiyonla kutlandı

Eskişehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Bu kapsamda Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan prestijli bir davet salonunda resmi bir resepsiyon programı gerçekleştirildi. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen anlamlı geceye; şehit yakınları, gaziler, milletvekilleri, garnizon komutanı, belediye başkanları, adli, mülki ve askeri erkânın yanı sıra siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Geniş bir katılımın gözlendiği ve milli birlik beraberlik tablosunun sergilendiği resepsiyonda, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine ve değerlerine olan bağlılık bir kez daha vurgulandı. Programda davetlileri kapıda karşılayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz, tebrikleri kabul etti. Gecenin açılışında konuşan Vali Erdinç Yılmaz’ın konuşmasının ardından salonda müzik dinletisi gerçekleştirildi.

"CUMHURİYETİMİZ İLELEBET VAR OLSUN"

Kürsüye çıkan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz şöyle konuştu:

"Saygıdeğer milletvekillerimiz, Garnizon Komutanımız, Belediye Başkanımız, adli mülki ve askeri erkânımızın kıymetli temsilcileri, hizmet etmekten büyük onur duyduğum güzel Eskişehir’imizin siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının çok değerli temsilcileri; aziz şehitlerimizin çok değerli aileleri, birlikte olmaktan onur duyduğum kahraman gazilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, Cumhuriyetimize gönül verip, 103. yıl dönümü dolayısıyla hazırlamış olduğumuz Cumhuriyet Resepsiyonumuza teşrifleriniz için sizlere çok teşekkür ediyorum.

Saygı ve sevgiyle selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. En büyük bayramımız yüce milletimize kutlu olsun. Bu büyük millet, bu şanlı bayramını kutlarken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarıyla, kanlarıyla ve varlıklarıyla Cumhuriyetimizi kuran ve kurulduğundan bugüne devletin bekası ve milletin birlik ve beraberliği uğruna hayatını seve seve feda eden bütün aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Kahraman şehitlerimizle aynı safta, aynı ülküyle aynı duruşu sergileyen şanlı gazilerimize de selam olsun. Kıymetli konuklar; Türkiye Cumhuriyeti, 1923 yılında bizim binlerce yıllık devlet geleneğimizin toprakla buluşmuş son fidanı olarak doğdu. Aradan geçen 103. yılın sonunda artık Cumhuriyetimiz kökleri sağlam bir şekilde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma ülküsüyle büyümesine ve gelişmesine devam ediyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir alanda güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlettir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyet yönetiminde milletimizin bütün bireyleri yönetime katılmakta ve söz sahibi olabilmektedir. Çünkü; Cumhuriyet yönetiminde bütün vatandaşlar eşit haklara sahiptir. Elbette ki yönetme ve yönetilme hakkını elinde tutan Türk milletinin, Cumhuriyet ile kuvvet bulan yetkisiyle sorumluluk duygusu da daha milli bir hassasiyetle gelişmiştir. Nitekim bu şanlı millet, devlet ve milletin en çetin şartlar altında maruz bırakıldığı en hain teşebbüslere, bu milli hassasiyetle nasıl karşılık verdiğini, Cumhuriyetimize, demokrasimize, şanlı bayrağımıza sahip çıktığı, vatanımızı işgal etmek isteyen hainlere karşı yeni bir destan yazdığı 15 Temmuz’da, dost-düşman tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Değerli misafirler; Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı seçildikten sonra mecliste ifade ettiği 'Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır' mesajının bizlere yüklediği büyük bir sorumluluğun bilinciyle çalışacak ülkemizi yarınlara daha güçlü taşıyacağız. Ecdadımızın, Cumhuriyetimizin kuruluşu esnasında gösterdiği azim ve kararlılık, çağdaş uygarlık yolundaki yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. El ele, gönül gönüle güzel yurdumuzda huzur, barış ve dayanışma içinde, çağdaş, laik, sosyal hukuk devletinde yaşamanın değerini çok iyi bilelim. Tarihi destanlarla dolu olan devletimizin vatandaşları olarak şunu da çok iyi biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne kadar güçlü olursa, milletimizin her bir bireyi o kadar güçlü ve mutlu olacaktır. Dünyada barış ve huzurun sağlanmasının teminatı olacağı da muhakkaktır. Kıymetli konuklarımız; asla unutulmamalıdır ki, Cumhuriyeti ayakta tutan yegâne kuvvet, milletin ta kendisidir. Bizler de millet olarak Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'En büyük eserim' dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkıp; onun fikirleri ışığında el birliği ile çalışarak ülkemizi; 'Türk’ün Asrı, Türkiye Yüzyılı'nda daha ileri taşımak için her türlü fedakârlığı göstermek zorundayız. Sözlerime son verirken göğsümüzü kabartarak tüm cihana Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün onuncu yıl nutkunu haykırmak azmindeyim. 'Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti! Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını, daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türküm diyene!' Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Önder Gazi Mustafa Kemâl Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan istiklâl mücadelemizin tüm kahramanlarını en kalbi duygularımla, rahmet ve şükranla yâd ediyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet var olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene!"

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır