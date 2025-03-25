Eskişehir'de Ekrem İmamoğlu protestolarında gözaltına alınmışlardı! 14 eylemciye yurt dışı yasağı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması başta İstanbul'da Saraçhane olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde protesto ediliyor. Protestolarda İstanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda gözaltı işlemi yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1418 şüpheli gözaltına alındı" açıklamasında bulunmuştu.

14 EYLEMCİYE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI!

Eskişehir'de çeşitli bölgelerinde özellikle akşam saatlerinde düzenlenen izinsiz protesto eylemleri sırasında polis çok sayıda göstericiyi gözaltına almıştı. Yapılan açıklamada 27 şahsın gözaltına alındığı, 33 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtilmişti. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 14’ü bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkeme 14 şahsa adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağına hükmetti.