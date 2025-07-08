Eskişehir'de esrarengiz olay: Evinde ölü bulundu!

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi’nde 3 katlı apartmanın en üst katında oturan Ziya Yılmaz’dan haber alamayan ailesi, polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çilingire kapısını açtırıp girdiği evde Yılmaz’ı yatağında hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yılmaz’ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)