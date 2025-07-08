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Eskişehir'de esrarengiz olay: Evinde ölü bulundu!

Eskişehir’de yakınlarının haber alamadığı 2 çocuk babası 43 yaşındaki Ziya Yılmaz evinde ölü bulundu.

Eskişehir'de esrarengiz olay: Evinde ölü bulundu!

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi’nde 3 katlı apartmanın en üst katında oturan Ziya Yılmaz’dan haber alamayan ailesi, polise haber verdi.

Eskişehir de esrarengiz olay: Evinde ölü bulundu! 1

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çilingire kapısını açtırıp girdiği evde Yılmaz’ı yatağında hareketsiz yatarken buldu.

Eskişehir de esrarengiz olay: Evinde ölü bulundu! 2

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yılmaz’ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eskişehir de esrarengiz olay: Evinde ölü bulundu! 3

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehir de esrarengiz olay: Evinde ölü bulundu! 4

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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