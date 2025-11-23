HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir’de feci kaza: 2 ağır yaralı

Eskişehir’de bir aracın otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Eskişehir’de feci kaza: 2 ağır yaralı

Kaza, Karapınar Mahallesi Gökçekaya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kartopu Caddesi’nde ilerleyen D.D. idaresindeki otomobil, Gökçekaya Sokak’ta ilerleyen A.B.Y. idaresindeki otomobile yandan çarptı. Araç aldığı darbe ile savrularak KGYS direğine çarptı. Hurdaya dönen araç içindeki sürücü ve S.B. isimli yolcuyu kurtarmak için ihbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çabaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ve yolcu, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan hastaneye kaldırılan S.B.’nin ve sürücü A.B.Y.’nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası D.D. yapılan alkol kontrolünün ardından işlemler için karakola götürüldü. Yapılan kaza için incelemeler başlatıldı.

Eskişehir’de feci kaza: 2 ağır yaralı 1

Eskişehir’de feci kaza: 2 ağır yaralı 2

Eskişehir’de feci kaza: 2 ağır yaralı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyoğlu’nda aynı gün iki hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandıBeyoğlu’nda aynı gün iki hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı
Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralıTakla atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Talep oraya kayıyor! Sil baştan değişti, bir bir satıyorlar

Talep oraya kayıyor! Sil baştan değişti, bir bir satıyorlar

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.