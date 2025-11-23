Eskişehir’de feci kaza: 2 ağır yaralı

Kaza, Karapınar Mahallesi Gökçekaya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kartopu Caddesi’nde ilerleyen D.D. idaresindeki otomobil, Gökçekaya Sokak’ta ilerleyen A.B.Y. idaresindeki otomobile yandan çarptı. Araç aldığı darbe ile savrularak KGYS direğine çarptı. Hurdaya dönen araç içindeki sürücü ve S.B. isimli yolcuyu kurtarmak için ihbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çabaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ve yolcu, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan hastaneye kaldırılan S.B.’nin ve sürücü A.B.Y.’nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası D.D. yapılan alkol kontrolünün ardından işlemler için karakola götürüldü. Yapılan kaza için incelemeler başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır