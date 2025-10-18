HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir’de geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması

Eskişehir’in 71 Evler Mahallesi’nde polis ekiplerince geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Eskişehir’de geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 71 Evler Mahallesi’nde uygulama yapıldı. Çalışmalar kapsamında, mahallenin bütün giriş ve çıkışlarında ekiplerce uygulama noktaları oluşturuldu. Mahalleye giren ve çıkan araçlar, ekiplerce tek tek kontrol edildi. Trafik uygulamasıyla eş zamanlı olarak mahallede bulunan kıraathane ve benzeri iş yerleri de denetlendi, kimlik kontrolü yapıldı. Uygulamaya trafik ekiplerinin yanı sıra çok sayıda Yunus Timi ve Narkotik Ekipleri de katıldı. Çevik Kuvvet Timleri’nin de destek sağladığı uygulama, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür uygulamaların devam edeceğini açıkladı.

(İHA)

Eskişehir’de geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması 1

Eskişehir’de geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması 2

Eskişehir’de geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması 3Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kamboçya'da gözaltına alınan 64 Güney Koreli ülkelerine döndüKamboçya'da gözaltına alınan 64 Güney Koreli ülkelerine döndü
Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklamaMuğla’da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.