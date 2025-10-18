Eskişehir’de geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 71 Evler Mahallesi’nde uygulama yapıldı. Çalışmalar kapsamında, mahallenin bütün giriş ve çıkışlarında ekiplerce uygulama noktaları oluşturuldu. Mahalleye giren ve çıkan araçlar, ekiplerce tek tek kontrol edildi. Trafik uygulamasıyla eş zamanlı olarak mahallede bulunan kıraathane ve benzeri iş yerleri de denetlendi, kimlik kontrolü yapıldı. Uygulamaya trafik ekiplerinin yanı sıra çok sayıda Yunus Timi ve Narkotik Ekipleri de katıldı. Çevik Kuvvet Timleri’nin de destek sağladığı uygulama, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür uygulamaların devam edeceğini açıkladı.

