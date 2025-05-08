Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak? Eskişehir 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Bugün, 8 Mayıs 2025 Perşembe, Eskişehir'de hava kısmen güneşli. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında. Gece ise sıcaklık 11°C'ye kadar düşecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayı için tipik değerlerin biraz üzerinde.

9 ve 10 Mayıs tarihlerinde bölgede sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24-25°C. Geceleri ise 13-14°C civarında olacak. Bu durum, Mayıs ayının ortalarına doğru hava koşullarının daha değişken hale geleceğini gösteriyor.

Eskişehir'de Mayıs ayı boyunca ortalama sıcaklık 14.6°C. En düşük sıcaklık 8°C. En yüksek sıcaklık ise 20.8°C civarında. Yağış miktarı ayda ortalama 49 mm. Yağmurlu gün sayısı 7. Bu veriler, Mayıs ayının genellikle ılıman ve hafif yağışlı geçtiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar, tarım faaliyetleri ve su kaynakları için faydalı olabilir. Ancak, ani ve yoğun yağışlar sel riskini artırabilir. Tarım sektöründeki üreticilerin, yağışların etkilerini değerlendirmek için hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir.

Yağışların ardından hava sıcaklıklarının düşmesi, sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına yol açabilir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektirir. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.

Hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını düzenli kontrol etmek ve planlara esneklik katmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için faydalı olacaktır.