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Eskişehir'de hava sıcaklıkları artacak

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

Eskişehir'de hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu seyretmesi öngörülürken, Eskişehir’in güney ve doğu kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının ise bölge genelinde 3 ila 5 derece artış göstermesi bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre, Eskişehir'de en düşük hava sıcaklığının 14 derece ile Han'da; en yüksek hava sıcaklığının ise 23 dereceyle Sarıcakaya ve Mihalgazi'de olacağı öngörülüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir sıcaklık
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