Eskişehir'de iğrenç anlar! Mağaza çalışanı gözlerine inanamadı: "Bir baktım hayasızca..."

Eskişehir'de dün gerçekleşen iğrenç olayda müşteri kılığında bir takı mağazasına giren kendini bilmez sapık, mağazada çalışanını taciz etti. Olaya ilişkin iğrenç görüntülerin ortaya çıkması sonrası gözaltına alınan şahsın o anlarda yaptıkları pes dedirtti.

İğrenç olay, dün saat 16.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'nde bulunan takı mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A.D. (45) isimli şahıs, müşteri olarak mağazaya giriş yaptı. Toplu ürün alışverişi yapacağını belirten şahıs, mağazadaki kadın çalışanlardan yardım istedi. Müşteriye yardımcı olmak isteyen Yaren Y. (28) isimli mağaza çalışanı kadın, bahse konu şahsın fiziksel tacizine uğradı.

İĞRENÇ HAREKETLER SERGİLEDİ

İlk başta neye uğradığını anlayamayan kadın, ürünlerin barkodlarını okutmak ve ücreti hesaplamak için kasanın başına geçti. Beklerken oturmak için tabure isteyen şahıs ise, mağaza çalışanı kadının karşısında cinsel organını teşhir etti. İçeriden gelen bağrış sesleri üzerine polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda, tacizi gerçekleştiren şahıs ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şahsın sevk edildiği mahkemece ‘Basit cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

"SEPETLERİ UZATIRKEN İLK BAŞTA GÖĞÜS KISMIMA BİR TEMASTA BULUNDU"

Başından geçen olayı anlatan Yaren Y., "Öncelikle adam içeriye müşteri olarak girdi. Sonrasında toplu alışveriş yapacağım deyip bütün ürünleri eliyle almaya başladı ve ürünleri taktığımız demirlere kadar her yer yerlere saçılarak ürünleri almaya başladı. Biz de çoklu satış olacağından kaynaklı sepetler uzatmaya başladık. Sepetleri uzatırken ilk başta göğüs kısmıma kolyeme bakma bahanesiyle bir temasta bulundu. Ben ilk ne olduğunu anlayamadım. Sonrasında ürünleri almaya devam etti. Sonra bir kere daha aynı temasta bulundu, bu sefer daha baskın bir şekilde dokundu. Sonra, 'O kolyeniz çok güzelmiş' falan dedi. Ben ise, 'Siz ne yapıyorsunuz?' dedim" ifadelerini kullandı.

"KASADA ÜRÜNLERLE İLGİLENİRKEN BİR BAKTIM, ORADA HAYASIZCA HAREKETLER GERÇEKLEŞTİRİYORDU"

Dışarıdaki sivil polislere durumu bildirdiğini anlatan Yaren Y., "Polislerden içeriye gelmelerini istedim. Onlar geldiler, adamın hareketlerini incelemeye başladılar. Sonra adam, 'Bütün alacaklarımı tamam, ben bunları alacağım' dedi. Bizi kasaya kilitledi. Bu arada o kişi, 'Ben burada bekleyebilir miyim, bir tabureniz var mı?' dedi. Ben de tabure verdim, o oraya oturdu. Kasada ürünlerin barkodlarını okutuyordum, sayılarını sayıyordum. O esnada, 'İsterseniz siz dışarıda bekleyin' diyecekken bir baktım, adam orada hayasızca hareketler gerçekleştiriyordu. Sonra zaten bağırdım "Siz ne yapıyorsunuz?" dedim. Sonra hemen polisler döndü geldi. Anında kamera kayıtlarını istedim. Hemen kamera kayıtları geldi, polislere gösterdim. Sonrasında hemen kelepçe yapıp adamı arabanın içerisine aldılar" diye belirtti.

"KANIM DONDU, ÇÜNKÜ OLAY GÜNDÜZ SAATLERİNDE İÇERİDE İNSANLAR VARKEN OLDU"

Şahsın ekip aracının içerisindeyken de kendisi ile göz temasını sürdürdüğünü dile getiren mağdur kadın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saçma bir şekilde sırıtıyordu. Sonrasında hastaneye gittik, hastanede de denk geldiğimizde yine bana kilitli bir şekilde bakıyordu. Kötü hissediyorum, zaten gece uyuyamadım, sürekli olay kafamda dönüp duruyor ve sürekli kendimi sıkıyorum, panik atak halindeyim. Kanım dondu çünkü gündüz gerçekleşti, içeride insanlar varken oldu. Saat dört çeyrek gibi başladı, 16.30-16.50'ye kadar sürdü. Bu adamın zaten daha önce böyle bir vakası da varmış. İnşallah böylelerinin cezası verilir."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

