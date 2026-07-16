Eskişehir'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1'i polis 7 yaralı

Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Obruk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TAŞLI SOPALI KAVGADA 1'İ POLİS 7 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen güvenlik güçleri kavgayı ayırmak için müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 1 polis memuru ile kavgaya karışan taraflardan 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır