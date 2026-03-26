Eskişehir’de kaza sonrası ilginç tartışma

Olay, dün Kurtuluş Mahallesi İnal Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; İ.Y. (52) idaresindeki 26 M 0097 plakalı dolmuş, M.U. (73) isimli yaşlı adama çarptı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAYAYA MI DOLMUŞ ÇARPTI, DOLMUŞA MI ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇARPTI BELLİ DEĞİL

Ambulansın gitmesi sonrası olay yerinde ilginç bir tartışma çıktı. Dolmuş şoförü, yaya olduğu iddia edilen yaralının aslında elektrikli bisiklet sürücüsü olduğunu ve kendi idaresindeki araca çarptığını öne sürdü. Dolmuşun sağ camında kırık olduğu görülürken, yaşlı adamın kızı ise şoföre, "Benim babam motora binmez" dedi.

"ARABAYI BEN KULLANIYORDUM, YALAN SÖYLÜYOR"

Tartışma sırasında bir genç, kazaya karıştığı belirtilen elektrikli bisiklet ile olay yerine geldi. Elektrikli bisikleti kendisinin kullandığını söyleyen genç, dolmuşun kendisine değil yaşlı dedeye çarptığını iddia etti. Buna sinirlenen dolmuş şoförü, yaşlı adamın kullandığı elektrikli bisikletin kendi aracına çarptığını belirterek "Bütün herkes gördü, görmediniz mi? Yanlış konuşuyor, siz kafayı mı yediniz? Öyle değil kurban olduğum. Arabayı ben kullanıyordum, yalan söylüyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



