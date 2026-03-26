Eskişehir’de kaza sonrası ilginç tartışma

Eskişehir’de 73 yaşındaki yaşlı adamın yaralandığı trafik kazası sonrası ilginç bir tartışma çıktı. Yayanın çarptığı iddia edilen dolmuşun şoförü, yaşlı adama çarpmadığını, yaralanan kişinin aslında elektrikli bisiklet sürücüsü olduğunu ve kendi idaresindeki araca çarptığını öne sürdü.

Olay, dün Kurtuluş Mahallesi İnal Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; İ.Y. (52) idaresindeki 26 M 0097 plakalı dolmuş, M.U. (73) isimli yaşlı adama çarptı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAYAYA MI DOLMUŞ ÇARPTI, DOLMUŞA MI ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇARPTI BELLİ DEĞİL

Ambulansın gitmesi sonrası olay yerinde ilginç bir tartışma çıktı. Dolmuş şoförü, yaya olduğu iddia edilen yaralının aslında elektrikli bisiklet sürücüsü olduğunu ve kendi idaresindeki araca çarptığını öne sürdü. Dolmuşun sağ camında kırık olduğu görülürken, yaşlı adamın kızı ise şoföre, "Benim babam motora binmez" dedi.

"ARABAYI BEN KULLANIYORDUM, YALAN SÖYLÜYOR"

Tartışma sırasında bir genç, kazaya karıştığı belirtilen elektrikli bisiklet ile olay yerine geldi. Elektrikli bisikleti kendisinin kullandığını söyleyen genç, dolmuşun kendisine değil yaşlı dedeye çarptığını iddia etti. Buna sinirlenen dolmuş şoförü, yaşlı adamın kullandığı elektrikli bisikletin kendi aracına çarptığını belirterek "Bütün herkes gördü, görmediniz mi? Yanlış konuşuyor, siz kafayı mı yediniz? Öyle değil kurban olduğum. Arabayı ben kullanıyordum, yalan söylüyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Eskişehir kaza
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! İngilizler duyurdu: Rusya sevkiyata başladı

CANLI | Türkiye - Romanya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Mart 2026

Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

ABD-İran savaşı Hindistan'ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

