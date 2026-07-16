Eskişehir’de kaza yapan sürücü 2.74 promil alkollü çıktı

Kaza, dün akşam Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yapılan alkol testinde sürücülerden biri 2.74 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü, işlemleri için polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır