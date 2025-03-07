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  4. Eskişehir'de korkutan kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı, boruların üstünde asılı kaldı

Eskişehir'de korkutan kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı, boruların üstünde asılı kaldı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
07.03.2025 18:26
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Eskişehir’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralanan olmazken, araçlardan biri su kanalı üzerinden gelen boruların üstünde asılı kaldı.

Eskişehir'de korkutan kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı, boruların üstünde asılı kaldı

Kaza, Emek Mahallesinde, Ozan Sokak ve Kantar Sokak kesişimin de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ozan Sokak’tan gelen panelvan araç ile Kantar Sokaktan gelen başka bir hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda panelvan araç, köprüden aşağı uçarak kanaldaki boruların üstünde asılı kaldı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İki sürücüde şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Ekipler kaza ile ilgili incelemeleri başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kaza
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