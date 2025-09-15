Eskişehir'de MHRS değerlendirme toplantısı yapıldı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında MHRS Değerlendirme Toplantısı yapıldı.
Toplantıda, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşabilmesi için MHRS süreçlerinin etkinliği ele alındı.
Aynı zamanda hastanelerdeki randevu planlamalarının verimliliği değerlendirildi.
Hasta memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamalara da odaklanıldı.
Mevcut durum ayrıntılı şekilde analiz edildi.
İyileştirme alanları üzerinde duruldu ve yol haritası hakkında istişareler yapıldı.
Toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Pakize Gözde Gök, ilgili hastane yöneticileri ve birim sorumluları katıldı.
