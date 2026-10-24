Eskişehir’de öğrenciye zorla tespih satan şüpheliye ev hapsi

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi’nde yoldan geçen bir genci durdurup zorla tespih satmaya çalışan R.A. (26), durumu fark eden duyarlı bir vatandaş tarafından görüntülendi. Mağdur genci tanıyormuş gibi yaparak olaya müdahale eden vatandaş, şüphelinin öğrenciden mobil bankacılık kanalıyla 100 TL aldığı anları kaydetti.

ÖĞRENCİYE ZORLA TESPİH SATANA EV HAPSİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, müşteki gencin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ankara’da olduğu belirlenen R.A., düzenlenen operasyonla yakalanarak Eskişehir’e getirildi. Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanarak Eskişehir Adliyesine sevk edilen R.A. hakkında çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır