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Ukrayna ordusunun kullandığı Starlink/Starshield hizmeti eski hızına döndü

Ukrayna'da 1 haftadan fazla süren kısıtlamaların ardından ordunun kullandığı Starlink uydu sistemi ve sistemin askeri versiyonu Starshield, eski hızına döndü.

Ukrayna ordusunun kullandığı Starlink/Starshield hizmeti eski hızına döndü

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Starlink/Starshield terminallerinin tekrar eski hızında çalışmaya başladığı duyuruldu.Sistemin 400 km/saat üzerindeki hızlarda istikrarlı bağlantı sağlandığı ifade edildi.

STARLİNK/STARSHİELD HİZMETİ ESKİ HIZINA DÖNDÜ

Savunma Bakanı Evgeniy Khmara, "Bu sonuç her şeyden önce ön cephedeki askerlerimiz, askeri personelimiz, insansız hava aracı operasyonları, lojistik ve iletişim için önemlidir" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün en önemli şey, Starlink ve Starshield ağlarının kısıtlamalardan önceki hızlarına geri döndürülmüş olmasıdır. Hızlar artık olması gereken seviyede. Onarım çalışmaları gece boyunca başladı ve bu sabah itibariyle hızlar yeterli seviyeye ulaştı. Ön cephe lojistiğimiz için, Ukrayna'yı jet motorlu Shaded dronlarına karşı savunmak için bu önemli. Bu konuyu ciddiye alan ve gerçekten yardımcı olan tüm ABD'lilere ve ortaklarımıza, Kongre üyelerine, senatörlere, tüm medyaya, Dışişleri Bakanlığına ve Başkan'a teşekkür ediyorum. Hayatları korumak önemli" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun kullandığı Starlink/Starshield hizmeti eski hızına döndü 1

STARSİELD KISITLAMASI UKRAYNA ORDUSUNUN OPERASYONLARINI ENGELLEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz hafta, ülkesinin Starlink sisteminin askeri versiyonu olan Starshield'e erişiminin kasıtlı olarak sınırlandırıldığını ve bunun ülkenin insansız hava araçlarının performansını olumsuz etkilediğini ifade etmişti. Zelenskiy ayrıca Ukrayna'nın Rus füze saldırılarına karşı savunma da dahil olmak üzere bazı askeri faaliyetler için kullandığı Starlink'in hızlarının düşürüldüğünü belirtmişti. Reuters, Starshield'in hızının düşürülmesi emrinin Beyaz Saray'ın içinden geldiğini öne sürmüştü. Trump yönetimi ise yavaşlamayı kabul etti, ancak Trump emri kendisinin vermediğini söyledi. Trump, Musk ile Ukrayna için Starlink erişim sorunları hakkında konuşmadığını belirterek, "Eğer bir sorun varsa onu düzelteceğim" demişti. Elon Musk ise bu hafta sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Starshield sistemleri ABD hükümetine aittir ve onun kontrolündedir. Hız veya kullanım üzerindeki herhangi bir sınırlama ABD ordusu ve ABD Başkanı tarafından belirlenir" ifadelerini kullanarak ABD ordusunu ve Trump'ı işaret etmişti.

Ukrayna için Starlink internet hizmeti, cephedeki birlikler arasındaki iletişimin can damarı haline geldi ve askerler, SpaceX ürünlerinin yeteneklerine şu anda rakip bir ürün olmadığını belirtiyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Uydu
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