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Yer: İzmir! Lavabo açıcıyla incirleri beyazlatmışlar

İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, kimyasal maddelerle beyazlatılarak tüketime hazır hale getirilen 3 ton incir ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi.

Yer: İzmir! Lavabo açıcıyla incirleri beyazlatmışlar

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında Kaymakçı Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak gıda depolandığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı kontrolde insan sağlığını tehlikeye atacak maddeleri tespit etti. Depoda yapılan aramada, hidrojen peroksit yani lavabo açıcı ve alüminyum phosphide gibi kimyasal maddeler kullanılarak beyazlatılmış incir belirlendi. Piyasaya sürülmek istenen toplam 3 bin kilogram tüketilmesi uygun olmayan gıdaya el konuldu.

İNSAN SAĞLIĞINI HİÇE SAYMIŞLAR

Operasyonun ardından depodaki ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi. Sağlıksız şartlarda üretilen ve halk sağlığını tehdit eden gıdaları piyasaya sürmeye hazırlanan bir şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
incir İzmir
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