HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eskişehir'de orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarı yapıldı

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri tarafından vatandaşlar anonslarla uyarılıyor.

Eskişehir'de orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarı yapıldı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda araçla gezip, yaptıkları anonslarla halkı muhtemel yangınları karşı uyarıyor.

Yapılan uyarılarda, 15 Haziran 2025 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatılarak, "Hem ormanlık alanda hem kırsal alanda yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan uzak duralım. Ormana sınır durumundaki tarım alanlarında anız, bahçeden çıkan budama ve bu tür atıkları yakmayalım. Yakanlar veya yakma teşebbüsünde bulunanları yetkili mercilere bildirelim. Ormanlık alanlarda ve orman sınırlarına yakın alanlarda kesinlikle ateş ve mangal yakmayalım. Ormanlık alanlarda sigara içmeyelim ve ormanın kenar yollarına izmarit atmayalım. Ormana çöp, plastik, cam şişe ve cam parçaları atmayalım, atıkları çöplere atalım" diye belirtildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri Bakanlığı'ndan Orta Afrika Cumhuriyeti'ne taziye mesajıDışişleri Bakanlığı'ndan Orta Afrika Cumhuriyeti'ne taziye mesajı
Rümeysa Meriç davasında karar alkışlandıRümeysa Meriç davasında karar alkışlandı

Anahtar Kelimeler:
yangın Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

600 bin işçinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

600 bin işçinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Bombalar atıldı, dumanlar yükseldi…

İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Bombalar atıldı, dumanlar yükseldi…

Kar kalınlığı 5 metreyi aştı!

Kar kalınlığı 5 metreyi aştı!

Ciğerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine de yaklaştı

Ciğerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine de yaklaştı

Sosyal medyada tepki çeken kız isteme merasimine müdahale! Damat gözaltına alındı

Sosyal medyada tepki çeken kız isteme merasimine müdahale! Damat gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.