Eskişehir'de ormanlık alandaki örtü yangını büyümeden söndürüldü

Yangının Kırka’ya bağlı Peçene Mahallesi ile Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı alanyurt köyleri arasındaki ormanlık bölgede çıktığı kaydedildi.

YANGINA HIZLI BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLDİ

Orman İşletme Bölge Müdürlüğü’ne ait kule görevlilerinin dumanı fark etmesi ile yangına hızlı bir şekilde müdahale edildi. Çok sayıda arazöz ihbar üzerine bölgeye ulaşarak alevleri ağaçlara sıçramadan söndürdü. Olayda ormanlık alandaki kuru otlar yanarken, yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır