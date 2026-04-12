Eskişehir'de otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Savaş Özaydemir Teknoloji Bulvarında M.Ç. idaresindeki otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Orta refüje çarpan otomobil, demir parmaklıkları kırarak yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düştü.

Yan dönen otomobildeki sürücü ile yolcu B.H. araç içinde sıkıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşkale’de zincirleme kaza: 4 jandarma personeli yaralandıAşkale’de zincirleme kaza: 4 jandarma personeli yaralandı
İskenderun’da evin mutfağı alevlere teslim olduİskenderun’da evin mutfağı alevlere teslim oldu

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

