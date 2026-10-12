Eskişehir’de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; cadde üzerinde seyir halinde olan E.I. (16) idaresindeki motosiklet, aynı istikamette ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşen 16 yaşındaki sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü E.I., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır