Eskişehir’de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Kaza, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Vali Fikret Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisikletli yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır