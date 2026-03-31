Eskişehir’de otomobille tramvay çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; H.U. isimli vatmanın idaresindeki tramvay, U dönüşü yapan E.Ö. isimli şahsın idaresindeki otomobille çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda hem otomobil hem de tramvay sürücüsü yaralandı. Ayrıca, her iki araçta da maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği H.U. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, E.Ö. ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



