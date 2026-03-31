HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir’de otomobille tramvay çarpıştı: 2 yaralı

Eskişehir’de otomobille tramvayın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; H.U. isimli vatmanın idaresindeki tramvay, U dönüşü yapan E.Ö. isimli şahsın idaresindeki otomobille çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda hem otomobil hem de tramvay sürücüsü yaralandı. Ayrıca, her iki araçta da maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği H.U. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, E.Ö. ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.