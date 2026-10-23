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Eskişehir’de polis 3 kilo uyuşturucu ve binlerce sentetik hap ele geçirildi

Eskişehir’de polisin 2 farklı adrese düzenlediği operasyonda 3 kilo 380 gram metamfetamin, 12 bin 460 adet sentetik hap ve 61 şişe kaçak alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir’de polis 3 kilo uyuşturucu ve binlerce sentetik hap ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak alkol ticareti yaparak halk sağlığını tehlikeye düşüren şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yürütülen detaylı takip sonucunda tespit edilen 2 farklı ikamete operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak gerçekleştirilen aramalarda; 3 kilo 380 gram metamfetamin, 12 bin 460 adet yeşil reçeteye tabi sentetik hap ve 61 şişe kaçak-sahte alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli yakalanarak cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aranan diğer şüphelinin ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.
Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemler sürdürülüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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