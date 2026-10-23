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Traktör şaftına kolunu kaptıran kadın ağır yaralandı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde traktörün dönen şaftına sol kolunu kaptıran 53 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Traktör şaftına kolunu kaptıran kadın ağır yaralandı

Olay, Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Göltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. (53) isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir sebeple çalışır vaziyetteki traktörün dönen şaftına sol kolunu kaptırdı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kopan kolu için tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hastanenin Acil Servis önüne gelen yakınları fenalık geçirdi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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