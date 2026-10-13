Eskişehir’de silahlı kavga: 2 yaralı, 2 tutuklama

Olay, geçtiğimiz pazar günü Odunpazarı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi Tanberk Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptan bir kişinin tüfekle ateş açması sonucu saçmaların hedefi olan M.E. ve F.A. hafif şekilde yaralandı.

SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

Yaralılardan M.E. kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı F.A., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından şüphelilerin, suç aleti tüfeği bir beze sararak Karapınar Mezarlığı istikametine doğru kaçtıkları belirlendi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

5 GÖZALTI, 2 TUTUKLAMA

Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma neticesinde olaya karıştığı tespit edilen E.Y., Ş.K., S.A. ile 18 yaşından küçük olan İ.A.A. ve F.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. ve S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır