HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eskişehir’de silahlı kavga: 2 yaralı, 2 tutuklama

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tüfekli kavgada 2 kişi hafif yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir’de silahlı kavga: 2 yaralı, 2 tutuklama

Olay, geçtiğimiz pazar günü Odunpazarı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi Tanberk Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptan bir kişinin tüfekle ateş açması sonucu saçmaların hedefi olan M.E. ve F.A. hafif şekilde yaralandı.

SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

Yaralılardan M.E. kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı F.A., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından şüphelilerin, suç aleti tüfeği bir beze sararak Karapınar Mezarlığı istikametine doğru kaçtıkları belirlendi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

5 GÖZALTI, 2 TUTUKLAMA

Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma neticesinde olaya karıştığı tespit edilen E.Y., Ş.K., S.A. ile 18 yaşından küçük olan İ.A.A. ve F.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. ve S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükçekmece’de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 180 bin TL cezaBüyükçekmece’de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 180 bin TL ceza
ABB Başkanı Yavaş: "Ankara bilimin ve millet iradesinin de simgesi haline geldi"ABB Başkanı Yavaş: "Ankara bilimin ve millet iradesinin de simgesi haline geldi"

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Eskişehir kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

Ankara Abisi gözaltına mı alındı? Cem Özkök'le ilgili vahim iddialar sonrası açıklama geldi

Ankara Abisi gözaltına mı alındı? Cem Özkök'le ilgili vahim iddialar sonrası açıklama geldi

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin!

Ünlü oyuncu uçağı birbirine kattı! Gözaltına alındı

Ünlü oyuncu uçağı birbirine kattı! Gözaltına alındı

19 bin 250 TL ödenecek! Başvurular başlıyor: Kontenjan 150 bin

19 bin 250 TL ödenecek! Başvurular başlıyor: Kontenjan 150 bin

Marketlere 'eşi benzeri görülmemiş' saldırı: Bir gecede hepsi gitti

Marketlere 'eşi benzeri görülmemiş' saldırı: Bir gecede hepsi gitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.