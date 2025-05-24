Eskişehir'de Tıp Fakültesi öğrencileri Filistin için yürüdü

Yürüyüşte, ‘Hekimlerden sessiz yürüyüş: Zulme ve soykırıma dur demek İçin!' yazılı pankartlar taşınarak mesaj verildi. Yürüyüşe katılanlar, Filistin bayrakları ve üzerinde ‘Doctors Stand With Palestine' (Doktorlar Filistin'in Yanında) yazan pankartlarla Filistin halkına desteklerini dile getirdi. Bazı sağlık çalışanlarının beyaz önlüklerine kırmızı el izleri basarak, sağlık hizmeti verirken şiddete maruz kalan meslektaşlarına farkındalık oluşturmaya çalıştığı görüldü. Eylemciler tarafından taşınan pankartlarda, ‘Terörün örgütüne de devletine de karşıyız' ve ‘Beyaz önlüklerimiz kana bulaşmasın' gibi ifadelerle hem terörün her türlüsüne karşı oldukları hem de sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Gerçekleşen sessiz yürüyüşte yaklaşık 20 ila 25 Tıp Fakültesi öğrencisi Filistin'deki çatışmalarda yaşanan sivil kayıplara ve şiddetin sağlık çalışanları üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır