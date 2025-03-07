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Eskişehir'de tramvay gece seferleri 2 gün yapılamayacak

07.03.2025 14:45
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tramvaylarda ve hatlarda düzenli olarak gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 10-11 Mart 2025 tarihlerinde tramvay gece seferlerinin geçici olarak yapılamayacağını duyurdu.

Eskişehir'de tramvay gece seferleri 2 gün yapılamayacak

Eskişehirlilerin ulaşımda 20 yıldır güvenle tercih ettiği ESTRAM’ da bakım ve onarım çalışması yapılacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Şehir içi toplu ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına düzenli olarak gerçekleştirilen bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında, 10-11 Mart 2025 tarihlerinde (Pazarı pazartesiye ve pazartesiyi salıya bağlayan geceler) tramvay gece seferleri geçici olarak durdurulacaktır. Toplu taşıma hizmetinin güvenliğini artırmaya yönelik yaptığımız bakım ve onarım çalışmalarımız nedeniyle hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için önceden alternatif planları yapmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir tramvay
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