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Eskişehir'de vahşet! Kayıp olarak aranıyordu! Kadın, ormanlık alanda yakılmış şekilde bulundu... Geriye sadece saç ve kemik kalmış

Vahşetin adresi Eskişehir! Bir haftadır kayıp olarak aranan 30 yaşındaki D.O.'dan acı haber geldi. Ekipler kadını bulmak için telefon sinyallerinden yola çıktı. Kadının cansız bedeni, kent merkezinden 20 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda yakılmış şekilde bulundu. Kadını öldürdüğü belirlenen İdris G. ise ekipler tarafından yakalandı. Öte yandan yanık cesetten sadece saç ve kemik kaldığı öğrenildi.

Eskişehir'de vahşet! Kayıp olarak aranıyordu! Kadın, ormanlık alanda yakılmış şekilde bulundu... Geriye sadece saç ve kemik kalmış
Melih Kadir Yılmaz

Eskişehir’de 1 haftadır kayıp olarak aranan 30 yaşındaki D.O.'yu bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Telefon sinyallerini takip eden ekipler Tepebaşı ilçesine bağlı Kozkayı ve Buldukpınar mahallelerinin arasında bulunan Kavacık mevkiinde bulunan ormanlık alana gitti.

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EKİPLER YAKILMIŞ KADIN CESEDİ İLE KARŞILAŞTI

Son sinyalin ormanlık alan yanında bulunan su deposu olduğu belirlendi. Burada araştırma yapan ekipler yakılmış kadın cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede yanarak hayatını kaybeden kadının, 1 haftadır kayıp olarak aranan D.O. olduğu belirlendi.

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YANIK CESETTEN GERİYE SADECE SAÇ VE KEMİK KALMIŞ

Yanık cesetten sadece saç ve kemik kaldığı öğrenildi. İdris G.’nin aracının çamura saplandığı, traktör tarafından kurtarıldığı iddia edildi. Şahsın ormanı yakarak delilleri karartmaya çalıştığı fakat yağan kar ve yağmurla ormanın tutuşmadığı iddia edildi.

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ŞÜPHELİ ŞEHİR MERKEZİNDE YAKALANDI

Çalışmalarını derinleştiren Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde olayın faili olduğu belirlenen İdris G. Eskişehir kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ÖLEN KADININ ABLASIYLA DA KAVGA ETMİŞ

Şahsın kırsal Buldukpınar Mahallesi eşrafından olduğu, fakat Eskişehir kent merkezinde yaşadığı öğrenildi. Öte yandan şüpheli İdris G.’nin daha önceden de D.O.'nun kardeşi ile iletişimi olduğu ve onu da bıçakladığı iddia edildi.

"DELİLLERİ KAYBEDEYİM DİYE BENZİN ALMAYA GİTMİŞ"

Kozkayı Muhtarı Emin Solak, "Bir hafta önce bir arkadaşımız aradı, "Benim baldızım kayıp" dedi. Daha önce istihbaratın haberi var dedim. Bununla birlikte dolaştık, aradık, tahminimize göre buraya geldik. Asayiş ile beraber geldik. Başka yerlere de baktık, en kolay karlı havada gireceği yer burasıydı. Bir de su deposu olunca, etrafta başka su deposu yok. Ekiplerle beraber ararken önce anahtarı, sonra kolyeyi bulduk. Biraz daha ileri gidince cesetle beraber burayı bulduk. Kadın buralı değil ama Eskişehirliler ya Esentepeli ya da Zincirlikuyulu diyorlar. Şahıs buralı, hemen su deposunun altında evi var. Daha önce ölen kadının ablasını da bıçaklamış. Valla tam olarak bilmiyorum ama adam 35-36 yaşında gibiydi, kadına da 30 yaşında diyorlar. Beni arayan arkadaşımın arkadaşı Zincirlikuyu’da oturuyordu. Ben de o yüzden kadın oralı diye düşündüm. Daha önce alışveriş yapmışlar, aralarında ilişki vardı. Devletimizin kolu uzun, nereye gidersen git yakalarlar. Şahıs da tutuklandı, zaten o gün tutuklandı. İtiraf da etti. Delilleri kaybedeyim diye benzin almaya gitmiş, sonra bizi görünce kaçmış herhalde" dedi.

(İHA)

22 Nisan 2025
22 Nisan 2025

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Kadın ceset
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