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Eskişehir'de yüksek hava sıcaklıkları sürüyor

14.03.2025 10:55
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Eskişehir'de mevsim normalleri üzerinde seyredeceği değerlendirilen hava sıcaklığının Sarıcakaya ve Mihalıççık İlçesi'nde 30 dereceye kadar çıkmasının beklendiği açıklandı.

Eskişehir'de yüksek hava sıcaklıkları sürüyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise, Eskişehir çevrelerinde güney ve batı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 30 derece ile Sarıcakaya ve Mihalıççık İlçesi'nde hissedileceği değerlendiriliyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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