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Türkiye'ye getirilen "yeni nesil suç örgütü" elebaşı Sercan Sayal tutuklandı

Yunanistan'da yakalanarak dün İzmir'e getirilen "yeni nesil organize suç örgütü" elebaşı Sercan Sayal, tutuklandı.

Türkiye'ye getirilen "yeni nesil suç örgütü" elebaşı Sercan Sayal tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan Sayal'ın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SERCAN SAYAL TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sayal, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sayal, İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Türkiye ye getirilen "yeni nesil suç örgütü" elebaşı Sercan Sayal tutuklandı 1

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde, "tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Sayal'ın yakalandığı Yunanistan'dan Türkiye'ye getirileceği bildirilmişti.

Yapılan çalışmalarda, 116 suçtan ayrı ayrı aranma kaydı bulunan Sayal'ın İzmir'de 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği belirlenmiş ve dün İzmir'e getirilmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İçişleri Bakanlığı
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