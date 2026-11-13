HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kilometreleri düşürülen araç operasyonunda 3 tutuklama

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kamu kurumlarından ihale yoluyla satın alınan araçların kilometrelerini düşürerek sattığı iddia edilen oto galerisine yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kilometreleri düşürülen araç operasyonunda 3 tutuklama

Menteşe Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto galerinin, emniyet hizmetlerinde kullanıldıktan sonra 2025 yılında ihale yoluyla satışa çıkarılan kamu araçlarını satın aldığı belirlendi.

OTOMOBİL DOLANDIRICILARINA OPERASYON

Yapılan araştırmalarda 52 aracın satın alındığı, bunlardan 28'inin satışının gerçekleştirildiği tespit edildi. Satışı yapılan araçlardan 5'inin, üçüncü şahısların kullanımındayken yapılan kontrollerinde kilometrelerinin 100 bin ila 200 bin arasında düşürüldüğü ortaya çıktı. Diğer araçların ise farklı illere satıldığı, bir kısmının da satış için bekletildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Menteşe ilçesinde polis tarafından 11 Kasım günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bingöl merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 1 tutuklamaBingöl merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 1 tutuklama
AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş ve kalkış yaptıAKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş ve kalkış yaptı

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş!

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş!

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.