Eskişehir’deki silahlı saldırı olayına karışan 7 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili polis ekiplerince yakalanan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 12 Eylül'de Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi’nde 2. Arabacılar Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 MA 3817 plakalı otomobili ile bölgeye giden Ufuk D., araçla gelen şüphelinin tabanca ile ayağına ateş etmesi sonucunda yaralandı. Ufuk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

7 ŞAHIS TUTUKLANDI

Ekiplerin çalışmaları sonucunda M.S., Y.E., M.K., B.A., B.Y., Y.E.Y. ve C.A. isimli şahısların olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.

