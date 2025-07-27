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Eskişehir'deki yangında şehit düşmüştü: 8 yıl bekledi, 1 hafta evli kalabildi! Tolunay Kocaman’ın kınasına ait görüntüler ortaya çıktı...

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit düşen 10 kahramandan biri olan 27 yaşındaki Tolunay Kocaman’ın, şehit olmadan sadece bir hafta önce yapılan kına gecesine ait görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 8 yıldır birlikte olan ve bir hafta önce dünyaevine giren Tolunay ve Burcu Kocaman çifti, büyük bir aşkın ardından kısa süren bir mutluluk yaşayabildi.

Eskişehir'deki yangında şehit düşmüştü: 8 yıl bekledi, 1 hafta evli kalabildi! Tolunay Kocaman’ın kınasına ait görüntüler ortaya çıktı...

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 10 kişiden biri olunan Tolunay Kocaman’ın şehit olmadan 1 hafta önce yapılan kına gecesine ait görüntüler ortaya çıktı.

Eskişehir deki yangında şehit düşmüştü: 8 yıl bekledi, 1 hafta evli kalabildi! Tolunay Kocaman’ın kınasına ait görüntüler ortaya çıktı... 1

1 HAFTA EVLİ KALABİLDİ

Tolunay Kocaman, şehit olmadan önce sadece 1 hafta evli kalabildi. Çiftin yaklaşık 8 yıldır sevgili olduğu öğrenildi.

Eskişehir deki yangında şehit düşmüştü: 8 yıl bekledi, 1 hafta evli kalabildi! Tolunay Kocaman’ın kınasına ait görüntüler ortaya çıktı... 2

"AŞKIM NE OLUR EVİMİZE GİDELİM"

Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 10 kişiden biri olan 27 yaşındaki Tolunay Kocaman’ın şehadet haberi ailesinde derin bir acıya neden olmuştu. Şehit olmadan 1 hafta önce evlendiği eşi Burcu Kocaman, Tolunay Kocaman’ın tabutuna sarılarak "Aşkım ne olur evimize gidelim" diyerek feryat etmişti.

KINASINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Tolunay ve Burcu Kocaman çiftinin düğünlerinden bir gün önce organize ettikleri kına gecesine ait görüntüler ortaya çıktı.

Eskişehir deki yangında şehit düşmüştü: 8 yıl bekledi, 1 hafta evli kalabildi! Tolunay Kocaman’ın kınasına ait görüntüler ortaya çıktı... 3

Oldukça mutlu olduğu görünen ve yakınları tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Tolunay Kocaman’ın, eşinin alnından öptüğü görülüyor.

Eskişehir deki yangında şehit düşmüştü: 8 yıl bekledi, 1 hafta evli kalabildi! Tolunay Kocaman’ın kınasına ait görüntüler ortaya çıktı... 4

Sadece bir hafta evli kalabilen çiftten geriye kalan görüntüler adeta yürekleri dağladı. Öte yandan, çiftin 8 yıl sonunda evlendiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit Seyitgazi orman yangınları
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