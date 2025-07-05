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Eskişehir’den Bilecik yangınına giden jandarma ekipleri döndü

Bilecik’te gerçekleşen orman yangınına desteğe giden Eskişehir Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, verilen görevleri yerine getirip yangının kontrol altına alınmasının ardından birliğe döndü.Orman yangınları ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde; Eskişehir Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı’nca 28 Haziran 2025 tarihinden itibaren Bilecik’te görevlendirildi.

Eskişehir’den Bilecik yangınına giden jandarma ekipleri döndü
Çiğdem Sevinç

Bilecik’te gerçekleşen orman yangınına desteğe giden Eskişehir Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, verilen görevleri yerine getirip yangının kontrol altına alınmasının ardından birliğe döndü.

Orman yangınları ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde; Eskişehir Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı’nca 28 Haziran 2025 tarihinden itibaren Bilecik’te görevlendirildi. Eskişehir Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, Bilecik’te orman yangını ile mücadele çerçevesinde verilen görevleri yerine getirip, yangının kontrol altına alınmasıyla 1 Temmuz 2025 tarihinde birliğe döndü. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Yangında alevlerin gölgesinde, depremde enkaz başında, selde çamurun içinde, her türlü doğal afetlerde, milletimizin yanında ve yakınında olmak üzere daima göreve hazırdır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik
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