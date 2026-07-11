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Eskişehir'den kahreden haber! Uzman çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş'ın, yaşanan bir olaya müdahale ettiği sırada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Eskişehir'den kahreden haber! Uzman çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş, yaşanan bir olaya müdahale ettiği esnada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Eskişehir den kahreden haber! Uzman çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu 1

RASTGELE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİYE MÜDAHALE SIRASINDA ŞEHİT OLDU

Mihalıççık ilçesinin kırsal Narlı Mahallesi’nde, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen İbrahim Günsel, tüfekle etrafa rastgele ateş etti.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ekibi sevk edildi. Şüpheli İbrahim Günsel ile jandarma ekibi arasında çatışma çıktı. Çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş’ın yanı sıra 3 jandarma personeli ve mahalle muhtarı Mutlu Şahin yaralandı. Şüpheli İbrahim Günsel ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Eskişehir den kahreden haber! Uzman çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu 2

İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Mihalıççık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, evli ve 2 kız babası Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir jandarma personelinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Öte yandan Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi’nde oturan şehit Demirbaş’ın ailesine şehit haberi verildi. Demirbaş’ın yakınları acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehit Demirbaş’ın oturduğu askeri lojmanlara Türk bayrakları asıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit polis Eskişehir
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