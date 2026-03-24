Eskişehir'e beklenen yağmur geldi

Günün erken saatlerinde yayımlanan hava tahmin raporunda, bölge genelinde yer yer sağanak geçişlerinin yaşanabileceği konusunda vatandaşlar bilgilendirilmişti. Yağışlar öğleden sonra kısa süreli olarak etkisini gösterdi. Bu duruma bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile tedbir almışken, tedbirsiz yakalananlar ise çözümü dükkan tentelerinin ve bina saçaklarının altına sığınmak zorunda kaldı. Öte yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre; yarın kesilmesi beklenen yağışların önümüzdeki cumartesi ve pazar günleri yeniden başlaması bekleniyor.

