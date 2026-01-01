Eskişehir Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Ocak 2026 Perşembe günü, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık -3 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hafif kar yağışı görülebilir. Gün boyunca hava parçalı bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar -8 dereceye düşecek. Hava az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar -11 dereceye inebilir. Hava açık olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %68 ile %86 arasında değişecek.

Eskişehir'de hava durumu önümüzdeki günlerde değişecek. 2 Ocak Cuma günü hava açık. Gündüz sıcaklıkları 0 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise -11 derece civarında bekleniyor. 3 Ocak Cumartesi günü hava parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 7 derece civarında. Gece sıcaklıkları -7 derece civarına düşecek. 4 Ocak Pazar günü hava kapalı olacak. Gündüz sıcaklıkları 8 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklıkları -1 derece civarında tahmin ediliyor.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşüyor. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Sabah saatlerinde olası hafif kar yağışı için dikkatli olunmalı. Yolda kayma riski bulunmaktadır. Rüzgar orta şiddette eseceği için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Yüksek nem oranı soğuk havayı daha hissedilir hale getirebilir. Nemden koruyan giysiler ve uygun ayakkabılar seçilmesi gerekmektedir.