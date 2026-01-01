HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 1 Ocak 2026'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıkları -3 dereceyi bulurken, akşam -8 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık -11 dereceye inebilir. 2 Ocak'ta hava açık olacak ve gündüz sıcaklığı 0 derece civarında bekleniyor. Dikkatli olunması gereken bu günlerde kalın giyinmek, sabah saatlerindeki hafif kar yağışına ve yolda kayma riskine karşı önlem almak önem taşıyor. Rüzgarlı günlerde de uygun giysiler tercih edilmeli.

Eskişehir Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 1 Ocak 2026 Perşembe günü, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık -3 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hafif kar yağışı görülebilir. Gün boyunca hava parçalı bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar -8 dereceye düşecek. Hava az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar -11 dereceye inebilir. Hava açık olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %68 ile %86 arasında değişecek.

Eskişehir'de hava durumu önümüzdeki günlerde değişecek. 2 Ocak Cuma günü hava açık. Gündüz sıcaklıkları 0 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise -11 derece civarında bekleniyor. 3 Ocak Cumartesi günü hava parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 7 derece civarında. Gece sıcaklıkları -7 derece civarına düşecek. 4 Ocak Pazar günü hava kapalı olacak. Gündüz sıcaklıkları 8 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklıkları -1 derece civarında tahmin ediliyor.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşüyor. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Sabah saatlerinde olası hafif kar yağışı için dikkatli olunmalı. Yolda kayma riski bulunmaktadır. Rüzgar orta şiddette eseceği için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Yüksek nem oranı soğuk havayı daha hissedilir hale getirebilir. Nemden koruyan giysiler ve uygun ayakkabılar seçilmesi gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü isimden Kasım Garipoğlu itirafı! Boğaz'daki uyuşturucu partilerinin detaylarını anlattıÜnlü isimden Kasım Garipoğlu itirafı! Boğaz'daki uyuşturucu partilerinin detaylarını anlattı
İstanbul'da 2025 yılı 'terör raporu' yayımlandıİstanbul'da 2025 yılı 'terör raporu' yayımlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.