Şırnak’ta sokak hayvanları barınaklara toplandı

Şırnak’ta donmak üzere olan yüzlerce hayvan, barınaklara toplandı.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde yüzlerce başıboş köpek, at, eşek ve yaban hayvanlar için ekipler seferber oldu. Belediye yetkilileri donmak üzere olan yüzlerce hayvan için çalışma başlattı. Ekipler belde genelinde sahipsiz yüzlerce hayvanı toplayarak ahır ve barınaklara koydu.

Belediye ekipleri donmak üzer olan hayvanları toplayıp yem verdi. Öte yandan, Bestler dereler ve belde genelinde yaban hayvanlar için yem bırakıldı. Belediye Başkan Alihan Babat kış boyunca belde genelinde bütün başı boş hayvanlara bakacaklarını söyledi.

Başkan Babat, ’’Beldemizde kış çok sert geçiyor. Yiyecek bir şeyler arayışına giren binlerce yaban hayvan var bizler hem onlara yem bırakıyoruz hem de beldede bir çok köpek at ve eşek var onlar soğuklarda zarar görmesinler diye bir yerde topladık ekiplerimiz bunlara kış boyunca bakacak’’ dedi.

Kaynak: İHA