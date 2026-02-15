Beklenen rapor geldi! İşte iPhone 18 Pro'nun 5 özelliği

Analist Jeff Pu'nun raporuna göre iPhone 18 Pro; değişken diyaframlı kamera, 2nm A20 Pro işlemci ve ekran altına gizlenen Face ID sensörleriyle gelecek.

Apple'ın 2026 sonbaharında tanıtmayı planladığı iPhone 18 Pro modelleri hakkında detaylar şimdiden netleşmeye başladı. MacRumors'ta yer alan habere göre; teknoloji analisti Jeff Pu, yayınladığı yeni araştırma notunda iPhone 18 Pro'da yer alması beklenen beş kritik özelliği sıraladı. İşte Apple'ın yeni amiral gemisinde kullanıcıları bekleyen o yenilikler...

1. DEĞİŞKEN DİYAFRAMLI KAMERA

Sızıntının en dikkat çeken maddesi kamera tarafında. Rapora göre, her iki iPhone 18 Pro modelinin ana 48 megapiksel "Fusion" kamerası, değişken diyafram teknolojisine sahip olacak. Bu özellik, kullanıcıların lense giren ışık miktarını fiziksel olarak kontrol etmesine olanak tanıyacak. Böylece düşük ışıkta daha net fotoğraflar çekilebilecek ve alan derinliği üzerinde daha hassas kontrol sağlanacak.

2. A20 PRO İŞLEMCİ İLE 2NM DÖNEMİ

Performans tarafında ise büyük bir sıçrama bekleniyor. Mevcut A19 Pro çipinin 3nm teknolojisini kullandığı bilinirken, yeni nesil A20 Pro çipinin TSMC'nin birinci nesil 2nm üretim süreciyle geliştirileceği belirtiliyor. Yeni mimari ve paketleme tasarımı sayesinde, cihazın hem performans hem de güç verimliliği konusunda ciddi kazanımlar elde etmesi bekleniyor.

3. DAHA KÜÇÜK DİNAMİK ADA

Ekran tasarımında da iyileştirmeler yolda. Söylentilere göre Apple, Face ID sisteminin bir parçası olan "flood illuminator" bileşenini ekranın altına taşıyacak. Bu hamle, mevcut Dinamik Ada'nın boyutunun küçülmesini ve ekranda daha az yer kaplamasını sağlayacak.

4. APPLE C2 MODEM

Apple'ın dışa bağımlılığı azaltma stratejisi modem tarafında da devam ediyor. iPhone 16e ile başlayan ve iPhone Air'deki C1X ile süren kendi modemini kullanma süreci, iPhone 18 Pro'da üçüncü nesil C2 Modem ile zirveye ulaşacak. Yeni modemin daha yüksek hız ve enerji verimliliği sunması öngörülüyor.

5. YENİ NESİL N2 ÇİPİ

Bağlantı teknolojilerinde de güncelleme var. iPhone 17 ve iPhone Air modellerinde Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6'yı destekleyen N1 çipi kullanılırken, iPhone 18 Pro modellerinin yeni nesil N2 çipi ile donatılacağı belirtiliyor. Bu çipin ne tür spesifik iyileştirmeler sunacağı henüz netleşmese de, genel bağlantı performansını ve AirDrop gibi özelliklerin güvenilirliğini artırması bekleniyor.

Apple'ın iPhone 18 Pro modellerini Eylül ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.